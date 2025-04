Motorista é sequestrado, tem conta zerada e van incendiada em Guarulhos (SP)

Um motorista de van em São Paulo viveu momentos de terror após ser sequestrado por cinco homens armados. Durante o cativeiro, os criminosos acessaram suas contas bancárias e realizaram várias transferências via Pix durante a madrugada. "Foram oito Pix, um seguido do outro", relatou a vítima. Após conseguirem o dinheiro, incendiaram a van utilizada pelo motorista para sustentar sua família. A vítima questiona a responsabilidade dos bancos, já que as transações ocorreram fora do padrão usual. "A segurança do banco agiu conforme seus protocolos", disseram os bancos, recusando-se a ressarcir o homem. .



