Motorista embriagado invade contramão e mata motociclista
O condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro
Na zona leste de São Paulo, um carro desgovernado em alta velocidade invadiu a contramão, atropelou e matou um motociclista. Hélio Guise Filho, de 43 anos, estava próximo à sua moto, em frente a uma oficina no bairro Guaianases, quando foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.
O motorista, Gustavo Lins da Paixão, de 29 anos, apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir, conforme relatos de testemunhas. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas câmeras de segurança confirmaram o consumo de álcool. Gustavo alegou ter dormido ao volante.
Enquanto Gustavo aguarda audiência judicial, a polícia busca esclarecer completamente o acidente. A família de Hélio clama por justiça.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas