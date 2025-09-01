Motorista embriagado invade contramão e mata motociclista

Na zona leste de São Paulo , um carro desgovernado em alta velocidade invadiu a contramão, atropelou e matou um motociclista. Hélio Guise Filho, de 43 anos, estava próximo à sua moto, em frente a uma oficina no bairro Guaianases, quando foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.

O motorista, Gustavo Lins da Paixão, de 29 anos, apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir, conforme relatos de testemunhas. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas câmeras de segurança confirmaram o consumo de álcool. Gustavo alegou ter dormido ao volante.

Enquanto Gustavo aguarda audiência judicial, a polícia busca esclarecer completamente o acidente. A família de Hélio clama por justiça.

