Motorista joga carro contra bandidos e impede assalto a casal na zona sul de São Paulo

Um motorista jogou o carro contra bandidos que tentavam assaltar um casal na zona sul de São Paulo presenciou uma tentativa de assalto a um casal. Para defender as vítimas, ele avançou com seu carro sobre dois criminosos em uma motocicleta, registrados por câmeras de segurança. Após o atropelamento, o motorista perdeu o controle e colidiu com uma árvore. Um suspeito fugiu, enquanto o outro foi detido pela polícia. Curiosamente, não é a primeira vez que o motorista reage a um assalto; ele já havia enfrentado criminosos em setembro do ano passado. A mochila do entregador, usada pelos bandidos como disfarce, ficou no local. A polícia agora procura pelo comparsa fugitivo.



