Um homem morreu após perder o controle e bater o veículo que conduzia na altura do quilômetro 52 da Rodovia dos Imigrantes, na altura de São Bernardo do Campo (SP). O acidente aconteceu por volta da 1h10 desta quinta-feira (10).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!