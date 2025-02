Motorista para ônibus e expulsa passageiro suspeito de abusar de mulher em SP

Um motorista de ônibus agrediu e expulsou um passageiro suspeito de abusar de uma mulher dentro do coletivo em São Paulo. Ao perceber o abuso, ele freou bruscamente, retirou o suspeito do ônibus, e o agrediu do lado de fora. Em seguida, o condutor retornou ao veículo e seguiu viagem sem acionar a polícia. A empresa responsável pelo transporte declarou que irá orientar melhor seus funcionários sobre o protocolo adequado a ser seguido em situações como essa, que inclui acionar as autoridades pelo 190.