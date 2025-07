Motorista perde controle de carro e invade supermercado em Foz do Iguaçu (PR)

um motorista de 86 anos tentava estacionar quando perdeu o controle do carro e invadiu um supermercado em Foz do Iguaçu (PR). O veículo destruiu dois caixas antes de parar em uma prateleira. O segurança foi atingido, mas sem gravidade, e o seguro do carro deve cobrir os danos.



