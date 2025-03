Motorista pode perder visão após ser agredido por passageiro que tentou pagar ônibus com pendrive

Um passageiro bêbado agrediu um motorista de ônibus após tentar pagar a passagem com um pendrive, um método obviamente não aceito. A situação começou em um bar de São Paulo, onde o homem furtou um boné antes de causar tumulto no coletivo. Incapaz de pagar pelo transporte, o passageiro atacou o cobrador e, em seguida, o motorista, que tentou intervir. O condutor Manuel Ferreira de Lira está internado e corre risco de perder a visão de um olho.



