Motorista reage a assalto na zona oeste de SP, e criminoso morre em troca de tiros com PM de folga

No Butantã, zona oeste de São Paulo, um motorista foi assaltado por um motociclista que roubou sua aliança. Ele reagiu, jogando o carro contra a moto, derrubando o criminoso. Um policial militar de folga presenciou o incidente e tentou prender o suspeito, resultando em uma troca de tiros. O assaltante foi baleado e não resistiu. Durante a troca de tiros, três pedestres foram baleados: dois já receberam alta, mas uma ainda está internado. A perícia confirmou que a moto usada pelo criminoso era roubada, e seis alianças também foram apreendidas.



