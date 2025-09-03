Motorista tenta fugir da polícia, abandona caminhonete com maconha e é preso em área de mata

Um motorista foi preso após uma tentativa frustrada de fuga durante uma perseguição policial no Paraná. O incidente ocorreu quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou uma caminhonete com placas paraguaias na praça de pedágio. Ao perceber a presença dos agentes, o condutor deu marcha ré e iniciou uma fuga em alta velocidade.

A perseguição se estendeu por 5 km até que o suspeito abandonou o veículo em uma área rural e tentou escapar a pé. No entanto, ele foi detido em flagrante pelos policiais. A carga ilícita consistia em vários tabletes de maconha que seriam transportados de Foz do Iguaçu para Curitiba.

De acordo com informações da PRF, as rodovias paranaenses são frequentemente utilizadas como rota para o tráfico de drogas. Somente no primeiro semestre deste ano foram apreendidas 200 toneladas de entorpecentes nas estradas do estado. As operações variam entre fiscalizações rotineiras e ações resultantes de perseguições como esta.

Os protocolos seguidos pela polícia visam garantir a segurança dos demais motoristas durante essas ocorrências críticas. Mesmo diante das tentativas dos criminosos em despistar os agentes utilizando manobras perigosas ou trafegando na contramão, os policiais conseguem realizar abordagens seguras graças ao treinamento especializado recebido pela corporação.

