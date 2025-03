Motoristas por aplicativo são alvos de sequestros e extorsões em São Paulo

Motoristas de aplicativo têm sido alvos de sequestros e extorsões por criminosos na região metropolitana de São Paulo. As vítimas são sequestradas e mantidas em cativeiros, enquanto os criminosos exigem transferências bancárias via PIX. Durante uma operação policial em Taboão da Serra (SP), foram apreendidos quatro adolescentes e um homem de 20 anos, juntamente com documentos das vítimas e armas. Um motorista relatou ter perdido R$ 100 mils após um falso encontro em um aplicativo de relacionamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!