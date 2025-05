Mototaxista luta com bandidos, mas não evita roubo do veículo em São Paulo

Um mototaxista foi abordado por dois assaltantes enquanto voltava para casa, em São Paulo. Para proteger seu meio de trabalho, ele enfrentou os ladrões, mas foi agredido e desmaiou após uma coronhada. A moto foi localizada parcialmente depenada a três quilômetros do local do crime. O suspeito, com histórico de roubos, foi preso. O mototaxista enfrenta agora dificuldades financeiras, já que dependia da moto para seu sustento.



