Muito calor! Jacaré pula em piscina de clube para se refrescar e é resgatado

Um jacaré de aproximadamente um metro e meio foi encontrado na piscina de um clube em São Francisco (MG). O animal saiu da mata às margens do rio em busca de refresco. Um funcionário do clube avistou o jacaré e imediatamente acionou o serviço de resgate. Após passar por exames no centro de reabilitação, o animal foi devolvido à natureza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!