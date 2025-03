Mulher aceita jantar com o ex-marido e é morta na região central de São Paulo

Elaine foi morta a tiros na região central de São Paulo , e o principal suspeito é o ex-marido dela, Rogério Gonçalves, que já tinha antecedentes por homicídio. Apesar de ter uma medida protetiva, Elaine aceitou jantar com Rogério, temendo por sua segurança. Antes do encontro, ela enviou sua localização para uma amiga. Rogério a atacou quando ela chegou em casa. A família, em estado de choque, ainda precisou limpar o local do crime. A polícia investiga o caso e está em busca de imagens de câmeras de segurança para encontrar Rogério.



