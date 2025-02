Mulher ataca filha do ex-namorado por não aceitar fim do relacionamento

Alessandra Alves de Arruda, de 41 anos, atacou a filha de seu ex-namorado com golpes de faca em um supermercado. O motivo do ataque foi a recusa do ex-companheiro em reatar o relacionamento. Alessandra acumula um histórico de perseguições e ameaças. Mensagens enviadas a familiares do ex-namorado revelam que ela premeditou o crime. Em uma mensagem, Alessandra ameaçou "iniciar sua vingança". Apesar de ter sido indiciada por tentativa de homicídio qualificado, ela está em liberdade por não ter sido detida em flagrante.