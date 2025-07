Mulher bota fogo no carro do marido após descobrir traição

Uma mulher incendiou o carro do marido após ser informada por uma vizinha sobre a traição dele. Ao chegar à casa da suposta amante no Jardim Satélite, na zona leste de São Paulo, ela tentou obter informações e acabou atirando pedras nas residências. O veículo foi destruído e o prejuízo é estimado em 50 mil reais. O marido e a amante foram à delegacia prestar esclarecimentos enquanto a esposa desapareceu.



