Mulher é agredida na frente do filho por ex-namorado que não aceitava fim do relacionamento

Uma mãe foi agredida pelo ex-namorado em uma calçada de Carapicuíba, Grande São Paulo . Ele não aceitou o fim do relacionamento e ameaçou divulgar um vídeo íntimo após agressões. Câmeras de segurança capturaram a agressão que ocorreu na presença do filho de três anos da vítima, que ficou em estado de choque. A mulher relatou que já havia sinais de violência no relacionamento anterior, incluindo um episódio em que o ex-namorado quebrou seu celular. O caso é investigado pela delegacia de defesa da mulher local, e ambos serão chamados para depoimento. A vítima, ainda abalada, desejou justiça pelo ocorrido e pela exposição do filho à violência.



