Mulher é agredida pelo ex-companheiro com pedaço de madeira

Em São Paulo , Alexandra foi brutalmente agredida pelo ex-namorado Matheus dentro do condomínio de sua mãe. Movido por ciúmes, Matheus a atacou com um pedaço de madeira, causando múltiplos ferimentos. Antes do ataque, ele tentou reatar a relação, mas Alexandra recusou. As agressões ocorreram após ela sair com um conhecido de Matheus. Alexandra registrou boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva, temendo novas investidas.



