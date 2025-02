Mulher é assaltada por motociclista armado em condomínio da Grande São Paulo

Uma mulher de 47 anos foi assaltada em frente a um condomínio em São Bernardo do Campo, SP. O criminoso armado chegou de moto e anunciou o assalto sob ameaça de arma. A vítima estava esperando um motorista de aplicativo quando foi abordada. Após pegar o celular, o assaltante verificou a senha antes de fugir. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que a cidade do ABC paulista está entre as 50 com mais furtos e roubos de celulares no ano passado.