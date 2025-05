Mulher e criança são atropeladas por ambulância em Guarulhos (SP)

Uma mulher e uma criança foram atropeladas por uma ambulância enquanto atravessavam uma via de Guarulhos (SP) na faixa de pedestres. O incidente foi capturado por câmeras de vigilância e ocorreu durante uma conversão do veículo de assistência. As vítimas foram socorridas por uma unidade do Samu e levadas a um hospital local, e o estado de saúde delas é considerado estável. A Prefeitura de Guarulhos informou que está prestando suporte às famílias e que um procedimento será aberto para investigar a conduta do motorista da ambulância.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!