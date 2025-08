Mulher é encontrada morta em condomínio de luxo na Grande São Paulo

Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta dentro de um condomínio em Barueri, na Grande São Paulo. O marido dela, Fábio Soalheiro, de 59 anos, foi preso sob suspeita de feminicídio. A polícia foi acionada pelo porteiro após o marido relatar que a vítima não estava bem. No local foram encontrados sinais de violência e marcas de sangue. Fábio tinha mandados pendentes por violência doméstica e falta de pensão alimentícia. As causas da morte dependem da perícia.



