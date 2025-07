Mulher é esfaqueada pelo companheiro no mezanino do aeroporto de Brasília

Um homem de 42 anos foi preso após esfaquear sua companheira de 44 anos no mesanino do Aeroporto Internacional de Brasília na madrugada de terça-feira (22). O crime ocorreu por volta das 3h da manhã durante uma discussão entre o casal que vive em situação de rua. A mulher foi socorrida com ferimentos e seu estado é estável. O autor já acumulaantecedentes criminais e deve responder por tentativa de feminicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!