Mulher é morta pelo marido ao voltar do trabalho na Grande São Paulo

Liliane Aparecida Morim, de 32 anos, foi vítima de feminicídio em Mariporã, na Grande São Paulo , onde morava com os três filhos. Ela vivia um relacionamento abusivo marcado por agressões e ameaças por parte de José Newton Ribeiro, de 31 anos.



Após retornar para casa de seu trabalho como cuidadora de idosos, Liliane foi morta a facadas pelo companheiro. O crime foi premeditado e José Newton fugiu após o assassinato.



A Polícia Civil está em busca do suspeito, que já tinha um histórico de violência semelhante na Bahia. Os familiares de Liliane, abalados pela perda, agora enfrentam o desafio de cuidar dos filhos da vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!