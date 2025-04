Mulher é presa suspeita de envenenar três pessoas da mesma família com ovo de Páscoa no MA

A Polícia Civil está investigando um caso chocante em Imperatriz, Maranhão, onde um ovo de Páscoa envenenado resultou na morte de uma criança de 7 anos e deixou sua mãe e irmã em estado grave. Jordelia Barbosa, ex-namorada do atual companheiro da mãe das vítimas, foi presa enquanto tentava fugir. Câmeras de segurança a capturaram disfarçada comprando o ovo, que foi enviado com um bilhete "com amor para Miriam".



