Mulher faz gesto obsceno ao ser presa suspeita de sequestro, extorsão e tortura

A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em sequestro, extorsão e tortura. A operação ocorreu após uma vítima conseguir escapar do cativeiro localizado nos fundos de um estacionamento no bairro Santa Ifigênia. O homem fugiu para uma clínica médica próxima e acionou as autoridades.

Os policiais militares da força tática foram até o local indicado pela vítima e encontraram os criminosos junto com outras vítimas ainda mantidas em cárcere privado. Durante a prisão dos envolvidos, chamou atenção a atitude despreocupada de uma das mulheres presas: ela fez gestos ofensivos aos cinegrafistas presentes e sorriu ao ser colocada na viatura policial.

Além dos oito detidos no momento da ação policial, as investigações continuam para identificar outros possíveis membros do grupo criminoso. No local do crime foi encontrada certa quantia em dinheiro que está sob análise das autoridades competentes para determinar sua origem e relação com os crimes investigados.

As prisões ocorreram no segundo distrito policial da capital paulista onde todos os acusados estão à disposição da Justiça enquanto aguardam o andamento das investigações sobre seu envolvimento nas atividades ilícitas atribuídas à quadrilha.

