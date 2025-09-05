Mulher imobiliza ladrão com técnica de jiu-jítsu e impede assalto a restaurante

Uma mulher surpreendeu ao reagir a um assalto em um restaurante na Costa Rica utilizando técnicas de jiu-jitsu. O incidente ocorreu quando um homem tentou roubar o celular da vítima. Demonstrando habilidade nas artes marciais, ela aplicou uma chave semelhante às usadas no MMA e conseguiu desarmar o suspeito.

Testemunhas relataram que a ação rápida e eficaz da mulher resultou na imobilização do criminoso até que as autoridades chegassem ao local. A intervenção foi decisiva para evitar que o assaltante escapasse ou causasse mais danos. A polícia assumiu a situação após ser acionada pelos presentes no estabelecimento.

