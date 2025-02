Mulher invade casa, furta comida, toma banho e vai embora com roupas limpas dos moradores

Uma mulher foi registrada invadindo uma casa em São Paulo ao utilizar chaves escondidas no local. Durante sua estadia, ela vasculhou armários e a geladeira, e saiu com uma bolsa repleta de alimentos. Em seguida, retornou para tomar banho e dormiu por cerca de uma hora, usando roupas dos moradores. A família moradora do imóvel só percebeu que ela havia estado ali pelo cheiro de cigarro. O susto levou à troca de fechaduras e à instalação de mais segurança, pois a invasora já havia furtado outras residências na região.