Mulher participa de audiência online sobre violência enquanto é mantida refém pelo agressor

Uma mulher foi mantida refém por seu agressor no interior de um carro justamente quando participava de audiência online sobre violência doméstica no Distrito Federal.



A promotora percebeu a situação de perigo e avisou a polícia imediatamente. Uma operação foi organizada para localizar o veículo, resultando na prisão do agressor na DF-457. A mulher, sequestrada desde o dia anterior, foi resgatada ilesa. A rápida ação das autoridades e a percepção da promotora foram cruciais para o sucesso do resgate.



