Mulher perde mais de R$ 5 milhões ao mandar dinheiro para falso Brad Pitt tratar câncer

Uma mulher francesa de 53 anos perdeu o equivalente a mais de R$ 5 milhões de reais ao acreditar que estava tendo um relacionamento com o ator Brad Pitt. O golpe começou quando um perfil falso da mãe do ator a contatou nas redes sociais. O golpista usou fotos manipuladas com inteligência artificial para parecer que o ator estava hospitalizado. Ele convenceu a vítima a enviar dinheiro para pagar tratamentos médicos fictícios, alegando que seus bens estavam congelados devido a um divórcio. Após um ano enviando depósitos, ela desconfiou ao ver notícias sobre o verdadeiro relacionamento do ator e procurou ajuda policial. Atualmente, está hospitalizada devido à depressão grave causada pela situação.