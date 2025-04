Mulher que mantinha Jaguatirica como animal de estimação é multada em R$ 10 mil

A influenciadora Luciene Candido foi multada em R$ 10 mil por manter uma jaguatirica como animal de estimação em fazenda de Uruará (PA). O animal foi recolhido pelo Ibama e passará por um processo de adaptação de adaptação antes de ser devolvido á natureza.



O órgão de fiscalização ambiental ainda determinou que as imagens do animal sejam apagadas das redes sociais. Esses vídeos e fotos era usadas para monetização em um perfil com 300 mil seguidores. .



