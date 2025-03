Mulheres reagem e impedem ladrão de assaltar estudante em São Paulo

No bairro Vila Jacuí, em São Paulo , uma jovem estudante foi abordada por um ladrão que exigiu sua mochila. Outras mulheres presentes reagiram rapidamente e perseguiram o suspeito. Um homem também ajudou cercando o criminoso. O ladrão desistiu e devolveu a mochila antes de fugir. Em outro incidente na área nobre do Brooklin, zona sul de São Paulo, um adolescente foi rendido por dois homens armados que roubaram seu celular. Os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia.



