Namorado de Sandy é suspeito de participar de fraude contra plano de saúde

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Gomes de Andrade é acusado de participação em um esquema fraudulento contra uma operadora de plano de saúde.



As denúncias indicam que sua clínica orientava pacientes a dividir valores em recibos menores, visando aumentar o reembolso de forma indevida.



Uma auditoria identificou padrões suspeitos e documentou consultas onde tais práticas eram sugeridas. O processo ainda está em andamento, e a defesa de Andrade nega as acusações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!