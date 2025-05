Neymar desembolsa R$ 12 milhões e adiciona dois carros de luxo à sua coleção

Neymar adquiriu dois novos veículos recentemente, desembolsando um total de R$ 12 milhões. Um dos carros é uma Ferrari avaliada em 7 milhões de reais, com 725 cavalos e detalhes exclusivos que podem aumentar seu valor. Ele compartilhou imagens da Ferrari em suas redes sociais. Torcedores flagraram a chegada do jogador ao CT do Santos dirigindo o novo carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!