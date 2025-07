Nova onda de frio faz nevar e deixa estradas congeladas no Sul do Brasil

No sul do Brasil, o frio é intenso, com neve em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul e São José dos Ausentes, as temperaturas alcançaram -7°C. A Polícia Rodoviária Federal aplicou sal em trechos da BR-116 para conter a neve evitar acidentes. Em Porto Alegre, três crianças foram resgatadas com sinais de hipotermia e levadas a um abrigo. O frio deve persistir até o fim de semana, na quarta onda de frio intenso na região.



