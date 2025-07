Nova tecnologia ajuda polícia a bloquear celulares roubados

Uma nova tecnologia permite o bloqueio remoto de celulares roubados. A ferramenta é uma parceria entre o Google e a Polícia Militar e se concentra principalmente em dispositivos Android. O usuário poderá acionar a polícia pelo número 190 para bloquear seu aparelho sem precisar voltar para casa. É importante registrar um boletim de ocorrência e informar o número do MEI, pois isso facilita a recuperação do dispositivo via Google Localizador, nome da nova funcionalidade.



