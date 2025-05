Novas imagens mostram ação policial para libertar mulher mantida em cárcere privado em São Paulo

Policiais do Gate ( Grupo de Ações Táticas Especiais) prenderam um homem suspeito de manter uma mulher em cárcere privado na zona leste de São Paulo . As imagens das câmeras corporais dos agentes mostram a intervenção ocorrida após três horas de negociação. A vítima foi impedida de sair por cerca de uma semana e estava sob controle do suspeito, que teria administrado remédios controlados. Segundo a família, ela deixou de trabalhar e de se comunicar com os parentes. A mulher e o suspeito foram ouvidos pela delegacia, e a polícia aguarda laudos para verificar se ela foi dopada. O caso segue sob investigação.



