Novas imagens mostram morte de jovem após perseguição policial em SP

Novas imagens de câmeras de segurança revelam a perseguição policial na zona sul de São Paulo , que culminou na morte de Natanael Almeida. de 19 anos. A perseguição começou quando policiais avistaram uma motocicleta com placa tampada e ocupantes sem capacete, desobedecendo a ordem de parada. Natanael foi alvejado ao entrar em casa. não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. No boletim de ocorrência, o caso foi inicialmente registrado como morte decorrente de intervenção policial, depois modificado para homicídio. A família de Natanael contesta a existência de uma arma não registrada encontrada com ele. Três policiais foram afastados, e o governador Tarcísio de Freitaas afirmou que não tolerará desvio de conduta. "Nós não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta", declarou o governador. Natanael não tinha antecedente criminal e deixa uma filha pequena. A investigação continua com análise das câmeras corporais dos agentes envolvidos.



