Novas imagens mostram prisão do influenciador Felippe Ribeiro em SP

Novas imagens mostram a prisão do influenciador Felippe Ribeiro na mansão ele em Santana de Parnaíba (SP). Suspeita é de que ele aplicava golpes envolvendo a comercialização de carros de luxo. Durante a operação, a polícia cumpriu cerca de 20 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de mais quatro pessoas, incluindo seu pai. Ribeiro já havia sido detido anteriormente por posse ilegal de arma. Além dos crimes financeiros, ele é suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Em suas redes sociais, onde tinha quase 50 mil seguidores, Felipe se apresentava como especialista em finanças e vendia cursos e livros. Sua defesa nega as acusações e promete provar sua inocência.