Novo advogado assume defesa de Maicol, suspeito preso no caso Vitória

Único suspeito preso por envolvimento na morte da jovem Vitória, de 17 anos, Maicol Antônio Sales dos Santos trocou de advogado. O novo defensor, por enquanto identificado apenas como Flávio, disse que ainda vai se inteirar sobre as acusações antes de falar com a imprensa.



A polícia encontrou manchas de sangue no carro e na casa de Maicol. A casa dele teria sido para onde a jovem teria sido levada após ser sequestrada. Além disso, a própria mulher de Maicol disse que não estava com ele na noite do desaparecimento, o que contraria depoimento dele.



Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.



