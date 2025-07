Um acidente envolvendo dois ônibus foi registrado na manhã desta segunda (28) na Estrada do M'Boi Mirim, extremo sul de São Paulo . A colisão ocorreu próximo a um ponto de ônibus. As pistas estavam molhadas devido à chuva intermitente que afetou a região.



