Operação apreende carros de luxo ligados ao tráfico no interior de São Paulo

A polícia apreendeu mais de 70 carros de luxo relacionados ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro durante uma operação em Campinas, Hortolândia e Monte Mor, no interior paulista. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, e um homem de 43 anos foi preso por posse ilegal de arma e munições. Entre os veículos apreendidos estavam modelos de luxo como Lamborghini, Ferrari e Porsche. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!