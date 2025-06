Operação contra roubo de carga termina com dois suspeitos presos na zona leste de SP

Em uma operação realizada na zona leste de São Paulo , a polícia interceptou criminosos durante o descarregamento de produtos roubados. A ação, que contou com uma perseguição em alta velocidade, resultou na prisão de dois indivíduos. Outros dois conseguiram fugir. Durante a abordagem, foram apreendidas uma arma de fogo verdadeira, uma falsa e celulares. Investigações prosseguem para identificar receptadores do material roubado e capturar os foragidos.



