Operação na casa do cantor Oruam termina com dois detidos no Rio de Janeiro

Duas pessoas foram detidas na casa do rapper Oruam, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (21). Durante a ação, Oruam ofendeu os policiais presentes. Ele é filho do líder da facção criminosa Comando Vermelho, Marcinho VP,, e tem um histórico recente de conflitos com as autoridades. Após o incidente, ele convocou manifestantes para se reunir em frente à sua casa e anunciou que buscaria abrigo em uma comunidade dominada pela facção. Uma coletiva está prevista para esclarecer os detalhes da operação policial.



