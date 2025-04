Operação policial recupera bolsas e relógios de luxo em São Paulo

A polícia realizou uma operação na zona sul de São Paulo contra uma quadrilha especializada em invadir mansões. Foram cumpridos mandados em 14 endereços, resultando na apreensão de cerca de 200 relógios de luxo, incluindo um Rolex avaliado em mais de R$ 100 mil reais. Além dos relógios, bolsas de até R$ 17 mil e outras peças de valor foram recuperadas, totalizando mais de meio milhão de reais.



As investigações buscam identificar os receptadores que compram e vendem esses itens para desarticular a rede criminosa.



Em uma fase anterior, na comunidade de Paraisópolis, um homem foi detido e bens valiosos adicionais foram apreendidos. O trabalho contínuo da polícia visa reduzir os roubos com a colaboração da especializada Divisão de Crimes Contra o Patrimônio.



