Operação policial termina com 12 mortos em Salvador (BA)

Uma operação policial no bairro Fazenda Coutos, em Salvador (BA), resultou em 12 mortes após um tiroteio com facções rivais. A polícia foi chamada para o confronto e enfrentou resistência armada. Após atendimento médico, os corpos foram enviados ao IML. A operação apreendeu armas, drogas e outros materiais. O policiamento foi reforçado devido a novos confrontos à noite, que provocaram o transporte público local.



