Operação prende nove suspeitos de praticar sequestros-relâmpagos em São Paulo

Uma operação policial resultou na prisão de nove suspeitos de envolvimento em sequestros-relâmpagos em São Paulo , Jandira, Carapicuíba, Cotia e São Vicente. Os criminosos, organizados em duas quadrilhas, atuavam em bairros nobres, mantendo as vítimas sob ameaça enquanto acessavam seus celulares e contas bancárias. A investigação começou após o sequestro de um advogado na zona oeste da capital no ano passado. Houve um aumento de quase 13% nos casos de extorsão mediante sequestro no primeiro trimestre. Autoridades recomendam cuidado para evitar ser alvo desses crimes.



