Operadora de guindaste morre após queda do equipamento em canteiro de obras de SP

Um acidente em um canteiro de obras no centro de São Paulo envolveu a queda de um guindaste, nesta sexta (18). A operadora do equipamento, uma jovem, morreu no local. Outra mulher, também funcionária do local e com 26 anos, ficou ferida e foi levada para um hospital na região central. A polícia investiga as causas do acidente e espera ouvir a sobrevivente após sua alta médica. As autoridades esperam que câmeras de segurança ajudem na investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!