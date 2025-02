Organizadores cancelam baile funk em São Paulo após operação policial

A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Jardim Alba, em São Paulo e forçou o cancelamento de um baile funk programado para a noite de sábado (18). Os organizadores haviam comprado bebidas e planejado a música alta durante toda a noite. No entanto, a presença policial encerrou o evento antecipadamente. Durante a operação, um motorista tentou furar o bloqueio policial, gerando tensão momentânea. Enquanto o Jardim Alba teve uma noite tranquila, outros locais de São Paulo ainda enfrentam problemas recorrentes com pancadões.