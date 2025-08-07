Paciente agride técnica de enfermagem durante atendimento

Uma mulher foi filmada agredindo uma técnica de enfermagem em uma unidade básica de saúde em São Paulo. Durante o atendimento, a paciente empurrou a técnica e deu um tapa nela ao perceber que estava sendo gravada. Segundo o boletim de ocorrência, a paciente já havia se desentendido com a mesma profissional em outras ocasiões. Após a agressão, ela retornou à unidade para uma consulta médica. A polícia está investigando o caso.



