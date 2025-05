Paciente em cadeira de rodas é agredido por seguranças de hospital na Grande São Paulo

Um paciente em uma cadeira de rodas foi agredido por dois seguranças terceirizados em um hospital de São Bernardo do Campo (SP). A prefeitura da cidade informou que ambos foram demitidos após o ocorrido. O caso está sob investigação para apuração penal relacionada à lesão corporal. As imagens capturadas mostram empurrões e chutes.



