Paciente tenta fugir pelo teto, destrói tubulação e alaga hospital em São Paulo

Um paciente com transtornos psiquiátricos recusou medicação, tentou fugir pelo teto, danificou a tubulação hidráulica e causou um alagamento no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Um bombeiro civil, um bombeiro militar, enfermeiros e seguranças juntaram esforços para retirá-lo do forro. Ele não sofreu ferimentos e será transferido para outra unidade. A assessoria do hospital informou que os atendimentos continuaram normalmente após o incidente.



